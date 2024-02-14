«Вулверхэмптон» потерял одного из лучших игроков сезона

Середняк АПЛ «Вулверхэмптон» потерял одного из самых ярких игроков атаки. Речь идёт про Матеуса Кунью у которого выявлена серьёзная травма подколенного сухожилия. Неприятной новостью для фанатов «волков» делится Sky Sports.

Сроки возвращения игрока не называются, однако лечение, по информации источника, может затянуться до конца сезона – и увидим мы Кунью на поле только лишь в сезоне грядущем.

Что касается сезона текущего, то в нём Кунья в 24 матчах текущего сезона забил девять голов и оформил шесть голевых передач. Также у него ещё два гола и ассист в рамках Кубка Англии.

Напомним, что в «Вулверхэмптоне» Кунья с лета 2023 года.