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«Ливерпулю» интересен футболист сборной Канады

14 Февраля 2024 • 18:52 Комментировать

«Ливерпуль» проявляет интерес к нападающему «Лилля» и сборной Канады Джонатану Дэвиду.

По данным журналиста Экрема Конура, трансфер футболиста в английский клуб может состояться предстоящим летом.

24-летний форвард перешёл в «Лилль» в 2020 году из бельгийского «Гента». В текущем сезоне он провёл 30 матчей, забил 13 голов и сделал две результативные передачи. Его соглашение с французским клубом рассчитано до 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Дэвиду со стороны лондонского «Челси» и мадридского «Атлетико».

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Ливерпуль Лилль Джонатан Дэвид трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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