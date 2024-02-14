«Ливерпулю» интересен футболист сборной Канады

«Ливерпуль» проявляет интерес к нападающему «Лилля» и сборной Канады Джонатану Дэвиду.

По данным журналиста Экрема Конура, трансфер футболиста в английский клуб может состояться предстоящим летом.

24-летний форвард перешёл в «Лилль» в 2020 году из бельгийского «Гента». В текущем сезоне он провёл 30 матчей, забил 13 голов и сделал две результативные передачи. Его соглашение с французским клубом рассчитано до 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Дэвиду со стороны лондонского «Челси» и мадридского «Атлетико».