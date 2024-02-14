​Трент не сыграет за «Ливерпуль» в финале Кубка лиги

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд был заменён в последнем матче команды против «Бёрнли». Рулевой мерсисайдской команды Юрген Клопп объяснил эту замену тем, что игрок почувствовал боль в колене.

Как сообщает The Times, из-за усугубившейся травмы колена Трент пропустит финальный матч Кубка английской лиги, в котором «Ливерпуль» сыграет против «Челси». Эта игра пройдёт в воскресенье, 25 февраля.

Судя по всему, в ближайшее время Юргену Клоппу придётся обходиться без основного правого защитника.

​«Ливерпуль» принял важные решения по Салаху и ещё двум звёздам