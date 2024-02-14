«Арсенал» попытается продать атакующего полузащитника Кая Хаверца в летнее трансферное окно. Как сообщает TodoFichajes, лондонский клуб потерял терпение в отношении немецкого футболиста, на которого были потрачены серьёзные деньги – 65 миллионов евро.

На выходных Хаверц отыграл 90 минут в матче против «Вест Хэма». «Канониры» победили со счётом 6:0, но Кай не отметился результативными действиями. Всего в 33 играх сезона 2023/2024 Хаверц забил пять голов и отдал один голевой пас. В «Арсенале», очевидно, считают эти показатели слабыми.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Кая Хаверца в 55 миллионов евро.