​Суд наказал фаната «Эвертона» за расизм в адрес Салаха и высмеивание Эйзельской трагедии

Футбольный фанат Джоэл Барвайз столкнулся с наказанием – суд запретил 26-летнему мужчине посещать стадионы в течение трёх лет. Кроме того, поклонник «Эвертона» был оштрафован на 500 фунтов.

Осенью перед дерби между «Ливерпулем» и «Энфилдом» Барвайз выкрикивал расистские оскорбления в адрес форварда Мохамеда Салаха. Кроме того, мужчина делал жесты, высмеивающие Эйзельскую трагедию. В 1985 году в Брюсселе перед финальным матчем Кубка европейских чемпионов 39 человек погибло из-за обрушения стены трибуны стадиона «Эйзель».

На текущий момент «Эвертон» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.