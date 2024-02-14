Конте: «Мы могли доминировать с «Челси» в АПЛ, я хотел пригласить ван Дейка и Лукаку»

Бывший тренер «Челси» Антонио Конте считает, что мог привести команду к доминации в чемпионате Англии.

«После моего первого сезона в «Челси» мы могли стать доминирующей силой в Английской премьер-лиге. Я хотел пригласил Виргила ван Дейка и Ромелу Лукаку. Они могли бы повлиять на ситуацию, которая сложилась позже», – заявил Конте в интервью журналисту Мэтту Лоу.

В сезоне-2016/17 Конте выиграл во главе «Челси» АПЛ, но в следующей кампании финишировал в чемпионате на пятом месте и ограничился победой в Кубке Англии. Руководство в итоге заменило Антонио его соотечественником Маурицио Сарри.