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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте: «Мы могли доминировать с «Челси» в АПЛ, я хотел пригласить ван Дейка и Лукаку»

14 Февраля 2024 • 16:19 Комментировать
Челси
0:0
Тоттенхэм
отменен

Бывший тренер «Челси» Антонио Конте считает, что мог привести команду к доминации в чемпионате Англии.

«После моего первого сезона в «Челси» мы могли стать доминирующей силой в Английской премьер-лиге. Я хотел пригласил Виргила ван Дейка и Ромелу Лукаку. Они могли бы повлиять на ситуацию, которая сложилась позже», – заявил Конте в интервью журналисту Мэтту Лоу.

В сезоне-2016/17 Конте выиграл во главе «Челси» АПЛ, но в следующей кампании финишировал в чемпионате на пятом месте и ограничился победой в Кубке Англии. Руководство в итоге заменило Антонио его соотечественником Маурицио Сарри.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Антонио Конте Ромелу Лукаку Виргил Ван Дейк ещё теги

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