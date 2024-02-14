Конте – о работе в «Тоттенхэме»: «Я привык побеждать, а не праздновать 4 место»

Бывший тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался насчёт своего периода работы в лондонском клубе. Напомним, в сезоне-2021/22 итальянец помог «шпорам» финишировать в АПЛ зоне Лиги чемпионов.

«Для меня праздновать финиш на четвёртом месте было странно. После игры с «Норвичем», где мы обеспечили себе место в Лиге чемпионов, я позвал свой тренерский штаб и сказал: «Обратите внимание, нам не нужно привыкать праздновать такие вещи». Я привык побеждать, а не праздновать четвёртое место», – цитирует Конте журналист Мэтт Лоу.

Ранее Антонио возглавлял на туманном Альбионе «Челси», с которым выигрывал Премьер-лигу и Кубок Англии.