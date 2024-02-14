Лондонский топ-клуб хочет купить де Йонга за 60 миллионов евро, это не «Челси»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг всё ещё имеет варианты для продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. По информации от журналиста Херарда Ромеро, лондонский «Тоттенхэм» готов приобрести нидерландского хавбека за 60 миллионов евро компенсации.

Источник сообщает, что «Тоттенхэм» согласен платить де Йонгу такую же «Барселону», которую футболист получает в Испании, а именно – 37,5 миллионов евро в год. Правда, такие деньги нидерландец сможет получить только в том случае, если выполнит определённые условия.

Ранее сообщалось, что «Барселона» вполне может продать де Йонга ближайшим летом.