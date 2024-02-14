Ширер порассуждал о новом главном тренере для «Ливерпуля»

Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер поделился мнением о новом тренере для «Ливерпуля».

Юрген Клопп по окончании текущего сезона покинет свой пост. СМИ называют главным фаворитом ему на замену Хаби Алонсо, который сейчас руководит леверкузенским «Байером».

«Ливерпуль» - один из самых больших клубов. Предполагаю, что Алонсо подойдёт на эту роль. Он проделал невероятную работу в «Байере», не правда ли? Было бы обидно, если бы все эти разговоры и спекуляции повлияли на его работу в Леверкузене, - цитирует Ширера журналист Дэйв Оккоп.

Хаби Алонсо возглавил «Байер» в октябре 2022 года. В нынешнем сезоне клуб под его руководством лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 55 очков. Отрыв от «Баварии» составляет пять баллов.