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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фердинанд назвал клуб АПЛ, который удивил его в этом сезоне

14 Февраля 2024 • 12:31 Комментировать

Экс-игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением об игре «Ливерпуля» в нынешнем сезоне.

«Для меня неожиданность, что «Ливерпуль» идет на первом месте в таблице Премьер-лиги и борется за титул. Мне казалось, что они могут максимум рассчитывать на попадание в топ-4. Это демонстрация того, как клуб успешно провел работу над комплектацией состава», - передает слова Фердинанда Liverpool Echo.

По итогам 24 туров Английской премьер-лиги подопечные Юргена Клоппа располагаются на первой строчке в турнирной таблице, опережая «Манчестер Сити» на два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Рио Фердинанд
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