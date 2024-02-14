Фердинанд назвал клуб АПЛ, который удивил его в этом сезоне

Экс-игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением об игре «Ливерпуля» в нынешнем сезоне.

«Для меня неожиданность, что «Ливерпуль» идет на первом месте в таблице Премьер-лиги и борется за титул. Мне казалось, что они могут максимум рассчитывать на попадание в топ-4. Это демонстрация того, как клуб успешно провел работу над комплектацией состава», - передает слова Фердинанда Liverpool Echo.

По итогам 24 туров Английской премьер-лиги подопечные Юргена Клоппа располагаются на первой строчке в турнирной таблице, опережая «Манчестер Сити» на два балла.