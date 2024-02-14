Деку хочет видеть в «Барселоне» игрока «Эвертона»

Спортивный директор «Барселоны» Деку считает, что команде не хватает физически сильного полузащитника. По информации от журналиста Хоакима Пьеры, португалец хочет летом пригласить Амаду Онана из «Эвертона».

Ранее сообщалось, что английский клуб будет требовать за бельгийского опорника в районе 80 миллионов евро компенсации. «Барселона» не может себе позволить потратить такие деньги из-за финансовых проблем, но клуб попытается получить скидку и продавить трансфер за счёт желания самого игрока.

Онана также входит в сферу интересов английских топ-клубов. Футболиста связывали с переходом в лондонский «Арсенал».