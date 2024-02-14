«Манчестер Сити» потерял защитника

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол ближайшие недели проведет в лазарете. Об этом рассказал главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Гвардиол выбыл на две-три недели. У него повреждены связки голеностопа», - передает слова испанского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Йошко перешел в «Сити» летом прошлого года. Защитник подписал контракт до середины 2028 года.

Напомним, что во вторник, 13 февраля, «Манчестер Сити» провел первый матч против немецкого «РБ Лейпцига» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Подопечные Гвардиолы одержали гостевую победу со счетом 3:1.