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«Манчестер Сити» потерял защитника

14 Февраля 2024 • 10:39 Комментировать

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол ближайшие недели проведет в лазарете. Об этом рассказал главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Гвардиол выбыл на две-три недели. У него повреждены связки голеностопа», - передает слова испанского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Йошко перешел в «Сити» летом прошлого года. Защитник подписал контракт до середины 2028 года.

Напомним, что во вторник, 13 февраля, «Манчестер Сити» провел первый матч против немецкого «РБ Лейпцига» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Подопечные Гвардиолы одержали гостевую победу со счетом 3:1.

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