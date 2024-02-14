«Манчестер Юнайтед» хочет купить игрока «Барселоны»

Защитник каталонской «Барселоны» Жюль Кунде может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги. По сообщениям журналистов Todofichajes, в подписании 25-летнего француза заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно. Сумма потенциального трансфера Кунде может составить 60 миллионов евро. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании защитник провел 21 поединок, в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.

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