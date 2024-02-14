Петр Чех оценил шансы «Арсенала» выиграть АПЛ

Бывший голкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех поделился мнением о шансах «канониров» выиграть Английскую премьер-лигу в нынешнем сезоне.

«Сейчас мне кажется, что «Арсенал» может победить. В нынешнем сезоне все очень плотно в таблице Премьер-лиги. Поэтому у «канониров» есть шансы на победу», - передает слова Петра таблоид Daily Mail.

После 24 туров чемпионата Англии «Арсенал» набрал 52 балла и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Микеля Артеты отстают от лидирующего «Ливерпуля» на два очка.

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