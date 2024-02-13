Слимани: «Это я посоветовал Марезу уехать в Саудовскую Аравию»

Алжирский нападающий Ислам Слимани заявил, что именно он посоветовал своему соотечественнику Рияду Марезу уехать в Саудовскую Аравию после выступлений за «Манчестер Сити». Сейчас бывший футболист не только «Манчестер Сити», но и чемпионского «Лестера» выступает за «Аль-Ахли»:

- Я был первым, кто посоветовал ему уйти. У него за плечами прекрасная карьера, он уже все выиграл. В 32 года ему было уже пора отправляться в Саудовскую Аравию и зарабатывать,- цитирует слова Слимани pianetamilan.it.

Напомним, что сейчас бывший клуб Мареза «Манчестер Сити» сражается в плей-офф Лиги чемпионов с «Копенгагеном», следите за событиями матча на нашем сайте.