«Манчестер Сити» вечером вторника гостит у «Копенгагена» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. «Горожане» благодаря комбинации Фила Фодена и Кевина де Брёйне в завершении повели, но и неприятное событие в первом тайме у английского гранда случилось.

Выбыл из-за травмы у «Сити» игрок атаки Джек Грилиш, он получил сильный удар по ногам от Диогу Гонсалвеша, полузащитника «Копенгагена». Усилия медицинской бригады не помогли Джеку встать и продолжить игру. В итоге решено было англичанина заменить – вместо него в игру вступил другой игрок фланга атаки – Жереми Доку.

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