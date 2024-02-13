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Де Брёйне не оформлял голевое действие только в одном матче 2024 года

13 Февраля 2024 • 23:23 Комментировать
Копенгаген
1:2
Манчестер Сити
1 12.00 X 5.80 2 1.25
перерыв

В Копенгагене «Манчестер Сити» гостит у местного одноимённого клуба в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. «Горожане» не стали церемониться с оппонентами и оформили быстрый гол – уже на 10-й минуте.

Отличился один из лучших полузащитников мира Кевин де Брёйне. «Убийца с лицом мальчика» принял великолепную передачу от Фила Фодена, ворвался в штрафную датчан и низом отправил мяч в в ворота оппонентов.

Таким образом, только в одном из семи матчей 2024 календарного года де Брёйне не отличался голевым действием – это был матч против «Тоттенхэма» в Кубке Англии в Лондоне (1:0). В остальном бельгиец хотя бы раз забивал или ассистировал или делал и то, и другое.

Текстовая трансляция матча «Копенгаген» - «Манчестер Сити» доступна на нашем портале.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне

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