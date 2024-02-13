«Барселона» вряд ли подпишет Эрмосо, игрок также интересен клубам АПЛ

Переход центрального защитника мадридского «Атлетико» Марио Эрмосо в «Барселону» считается маловероятным.

Каталонский гранд проявляет интерес к испанскому футболисту, который уже предстоящим летом может стать свободным агентом. По информации журналиста Маттео Моретто, игрок всё ближе к уходу из «Атлетико», однако его переход в «Барселону» вряд ли состоится. На 28-летнего центрбека также есть спрос среди представителей Английской премьер-лиги.

Марио Эрмосо выступает за «матрасников» с 2019 года. В текущем сезоне он отыграл 31 матч за коллектив Диего Симеоне во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и одним ассистом.