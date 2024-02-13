Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не исключает варианта с переходом в лондонский «Арсенал».

«Канониры» не входят в число главных претендентов на 25-летнюю суперзвезду, однако сценарий с переездом француза в Англию по-прежнему не исключается в СМИ. По информации журналиста Мигеля Дилейни, Мбаппе охотно рассмотрел бы возможность перехода в «Арсенал», поскольку хотел бы стать для клуба наследником Тьерри Анри – своего кумира, – но сделка практически невозможна из-за финансовых запросов игрока. В «Арсенале», как и в «Ливерпуле», не хотят разрушать зарплатную структуру ради одного футболиста.