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Мбаппе готов перейти в «Арсенал», но есть проблема слухи

13 Февраля 2024 • 22:13 Комментировать (1)
Бёрнли
...
Арсенал
17.02 18:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не исключает варианта с переходом в лондонский «Арсенал».

«Канониры» не входят в число главных претендентов на 25-летнюю суперзвезду, однако сценарий с переездом француза в Англию по-прежнему не исключается в СМИ. По информации журналиста Мигеля Дилейни, Мбаппе охотно рассмотрел бы возможность перехода в «Арсенал», поскольку хотел бы стать для клуба наследником Тьерри Анри – своего кумира, – но сделка практически невозможна из-за финансовых запросов игрока. В «Арсенале», как и в «Ливерпуле», не хотят разрушать зарплатную структуру ради одного футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон ПСЖ Тьерри Анри Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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InterSan
13 Февраля 2024 в 22:26
Бу-га-га-шеньки.
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