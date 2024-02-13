В сборной Англии хотят заиграть Кобби Майну, на футболиста также претендует Гана

Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии, планирует в ближайшее время пригласить в национальную команду хавбека «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну.

Как сообщает ESPN, наставник отмечает в юном игроке огромный потенциал. Полузащитник может быть вызван на товарищеские матчи с Бразилией и Бельгией.

Источник добавляет, что на футболиста также претендует сборная Ганы. Сам Майну родился в Манчестере, но его родители ганцы.

Майну является воспитанником «красных дьяволов». В последнее время главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг часто включает Кобби в стартовый состав. Сейчас в активе игрока 14 матчей в основной команде, в которых он отличился двумя забитыми мячами.