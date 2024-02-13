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В сборной Англии хотят заиграть Кобби Майну, на футболиста также претендует Гана

13 Февраля 2024 • 22:12 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Брайтон
18.02 17:00

Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии, планирует в ближайшее время пригласить в национальную команду хавбека «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну.

Как сообщает ESPN, наставник отмечает в юном игроке огромный потенциал. Полузащитник может быть вызван на товарищеские матчи с Бразилией и Бельгией.

Источник добавляет, что на футболиста также претендует сборная Ганы. Сам Майну родился в Манчестере, но его родители ганцы.

Майну является воспитанником «красных дьяволов». В последнее время главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг часто включает Кобби в стартовый состав. Сейчас в активе игрока 14 матчей в основной команде, в которых он отличился двумя забитыми мячами.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Англии АПЛ Гарет Саутгейт Кобби Майну ещё теги

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