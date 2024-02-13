​«Манчестер Юнайтед» может подписать игрока «Баварии»

Защитник Маттейс де Лигт может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как сообщает The Sun, 24-летний нидерландский футболист интересен «Манчестер Юнайтед». На «Олд Траффорд» де Лигт может воссоединиться с Эриком тен Хагом, под руководством которого он раньше играл за «Аякс».

Ранее в прессе появлялась информация о том, что де Лигт недоволен своим положением в «Баварии». В сезоне 2023/2024 защитник поучаствовал в 16 официальных матчах и записал на свой счёт два гола.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Маттейса де Лигта в 65 миллионов евро.

Директор «Баварии» отреагировал на слухи о де Лигте