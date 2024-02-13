Английская премьер-лига опубликовала на своём официальном сайте заявление. В нём говорится о том, что приобретение 25% акций «Манчестер Юнайтед» сэром Джимом Рэтклиффом было одобрено советом АПЛ. Одобрение получили и инвестиции нового владельца в 300 миллионов долларов.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» о выкупе 25% акций клуба Джимом Рэтклиффом объявлял в декабре. Компания INEOS, которой владеет бизнесмен, взяла на себя управление футбольными делами клуба.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.