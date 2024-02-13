​«Ливерпуль» нашёл замену Салаху в Бундеслиге

Нападающий Дониэлл Мален может оказаться в Английской премьер-лиге. Как сообщает TodoFichajes, 25-летний футболист дортмундской «Боруссии» находится на радаре «Ливерпуля». Мерсисайдцы уже рассматривали Малена в прошлом году и теперь могут возродить интерес к игроку.

Отмечается, что «Боруссия» может запросить за трансфер Малена как минимум 60 миллионов евро. В таком случае «шмели» отобьют свои инвестиции в этого футболиста.

В то же время источник подчёркивает, что «Ливерпуль», скорее всего, подпишет Малена только при уходе из клуба Мохамеда Салаха.

Добавим, что Дониэлл Мален в своё время прошёл через молодёжную команду лондонского «Арсенала».