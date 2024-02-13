​«Ливерпуль» хочет заменить Клоппа на Хаби Алонсо – скауты посетили матч «Байера»

Несколько недель назад Юрген Клопп объявил о решении уйти из «Ливерпуля» по завершению сезона. Немецкий специалист, работающий с командой с октября 2015 года, сообщил, что у него заканчивается энергия.

Теперь «Ливерпуль» ищет нового рулевого для команды, и главной целью мерсисайдцев является Хаби Алонсо, который сейчас впечатляет работой в «Байере». Как сообщает MirrorFootball, скауты «Ливерпуля» присутствовали на последнем матче Бундеслиги, в котором «Байер» разгромил «Баварию» со счётом 3:0.

Стоит напомнить, что в своё время Хаби Алонсо выступал за «Ливерпуль» в качестве футболиста.

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