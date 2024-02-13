​В переговорах «Арсенала» с защитником есть прогресс

«Арсенал» продолжает работу над сохранением в команде защитника Бена Уайта. Как сообщает TodoFichajes, в переговорах между клубом и игроком есть серьёзный прогресс. В скором времени стороны должны ударить по рукам.

Действующий контракт 26-летнего Уайта с «Арсеналом» рассчитан до середины 2026 года. Тем не менее, лондонцы хотят поскорее договориться с защитником о более долгосрочном трудовом соглашении.

В сезоне 2023/2024 Бен Уайт поучаствовал в 33 матчах «Арсенала» в различных соревнованиях. В них защитник записал на свой счёт один гол и два голевых паса на партнёров.