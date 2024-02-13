​Сульшер вспомнил о втором «дебюте» Роналду за «Манчестер Юнайтед»

В конце лета 2021 года Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед». В первом своём матче за клуб после возвращения португалец оформил дубль, дважды расписавшись в воротах «Ньюкасла». Ту игру Премьер-лиги вспомнил тогдашний тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер.

«Его первый выход после возвращения был против «Ньюкасла». Думаю, на «Олд Траффорд» было не так уж много дней, когда атмосфера была лучше. Это было невероятно. Тот матч подарил людям воспоминания. Все, кто был там, увидели возвращение того, кто столько лет был лучшим игроком в мире», - сказал Сульшер Times of India.

​«Подумали, что это будет фантастика»: Сульшер вспомнил о возвращении Роналду в «Манчестер Юнайтед»