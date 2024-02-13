​«Подумали, что это будет фантастика»: Сульшер вспомнил о возвращении Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер вспомнил о втором пришествии Криштиану Роналду в клуб.

«Криштиану хотел покинуть «Ювентус», но мы не думали, что его можно вернуть. Мы построили команду без Роналду. А потом, когда появилась такая возможность, мне кажется, все в мире подумали, что это будет фантастика. И он провёл хороший сезон. Мне нравился профессиональный подход Криштиану. Но у него не всё получилось. И у меня не всё сработало. У команды, к сожалению, не всё сложилось. Но возвращение Роналду на «Олд Траффорд» в тот момент было правильным решением.

К сожалению, после моего ухода отношения с Криштиану ухудшились. Было грустно наблюдать за этим со стороны», - сказал Сульшер Times of India.