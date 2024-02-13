Жена Мареза рассказала о резком решении игрока переехать в Саудовскую Аравию

Тейлор Уорд, супруга вингера «Аль-Ахли» Рияда Мареза, высказалась о летнем трансфере футболиста в саудовский клуб.

«Все наши разговоры [о Саудовской Аравии] сводились к следующему: «Мы пока не переезжаем, подумаем через несколько лет». Рияд улетел на предсезонную подготовку с «Манчестер Сити». В какой-то момент он позвонил мне, когда я находилась на пляже. Он сказал: «Я перехожу завтра, мы переезжаем». Я расплакалась», - слова Уорд приводит Daily Mail.

Отметим, что за «Манчестер Сити» Рияд Марез выступал в 2018-2023 годах. «Аль-Ахли» за трансфер алжирца заплатил 35 миллионов евро.