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​Эрикссон представит команду легенд «Ливерпуля» - тренер неизлечимо болен

13 Февраля 2024 • 14:53 Комментировать

«Ливерпуль» объявил о том, что Свен-Йоран Эрикссон будет членом тренерского штаба команды легенд клуба в предстоящем матче против легенд «Аякса». Игра пройдёт в марте на «Энфилде».

«Мы рады подтвердить, что Свен-Йоран Эрикссон станет частью команды тренеров легенд «Ливерпуля» в игре против легенд «Аякса» на «Энфилде», - говорится в сообщении пресс-службы мерсисайдцев.

В январе Свен-Йоран Эрикссон объявил о том, что он неизлечимо болен. Бывший тренер сборной Англии говорил, что в худшем случае он проживёт меньше года...

Эрикссону 76 лет. По ходу своей тренерской карьеры швед поработал со многими командами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Свен-Йоран Эрикссон
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Сегодня, 13 Февраля
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