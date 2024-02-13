Экс-футболист «Арсенала» Галлас: Аршавин был ленив, на тренировках он выкладывался на 20-30 процентов

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Вильям Галлас поделился мнением о карьере Андрея Аршавина в Англии.

«Аршавин обладал очень большим талантом, но был немного ленив. В Англии от него ждали намного большего», — цитирует Галласа «Чемпионат».

Как отметил эксперт, АПЛ является физически затратной лигой, где матчи проходят почти каждые три дня, наверное, для Аршавина это было слишком. Галлас добавил, что на тренировках Аршавин выкладывался только на 20-30 процентов.

Напомним, Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. Свою игровую карьеру он завершил в 2019 году. На данный момент Аршавин занимает пост заместителя генерального директора «Зенита».