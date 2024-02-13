Галлас: Павлюченко — уникальный футболист

Бывший игрок «Тоттенхэма» Вильям Галлас поделился комментарием о своём бывшем одноклубнике — Романе Павлюченко.

«Павлюченко был нападающим, которому было важно находиться с мячом. Это прекрасный игрок атаки: высокий, худой, быстрый, бил с обеих ног. Я даже не могу его ни с кем сравнить, потому что он уникальный», — приводит слова Галласа «Чемпионат».

Роман Павлюченко выступал за лондонский «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год. За это время он принял участие в 111 матчах во всех турнирах, в которых забил 42 мяча и записал на свой счет десять результативных передач.

Последним клубом футболиста было ногинское «Знамя», которое он покинул в 2022 году. На данный момент Павлюченко выступает в Медиалиге.