Галлас: Аршавину не нравилось ежедневно тренироваться, но за счёт своих качеств он мог бы играть даже в «Барселоне»

Экс-футболист «Арсенала» Вильям Галлас высказался об Андрее Аршавине, с которым вместе играл за лондонский клуб.

«Андрей один из тех, кому не нравилось тренироваться каждый день. Он предпочитал сохранить энергию для матчей. Возможно, это ему и помешало остаться играть на уровне АПЛ», — приводит слова Галласа «Чемпионат».

При этом эксперт отметил, что благодаря своим футбольным навыкам Аршавин мог бы играть даже в «Барселоне».

Напомним, Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. За это время он провел 144 матча во всех турнирах, в которых забил 31 гол и записал на свой счет 46 ассистов.