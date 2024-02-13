Крайний защитник Ян Матсен может перебраться из «Челси» в дортмундскую «Боруссию» на постоянной основе.

Напомним, в начале января 21-летний футболист перебрался в «Боруссию» на правах аренды.

Как утверждает известный инсайдер Фабрицио Романо, в клубе все довольны игрой Матсена в первых матчах, по этой причине главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич хотел бы сохранить защитника.

По данным источника, аренда, рассчитанная до конца сезона, не предусматривает опции выкупа. При этом сообщается, что в новом контракте Матсена с «Челси» есть пункт об отступных, согласно которому любой клуб может выкупить игрока за 41 миллион евро.

В составе «Боруссии» Матсен провел пять матчей в чемпионате Германии и оформил два ассиста.