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Фердинанд не считает Сака игроком мирового класса

13 Февраля 2024 • 13:36 Комментировать
Бёрнли
...
Арсенал
17.02 18:00

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением об игре вингера «Арсенала» Букайо Сака.

По мнению эксперта, 22-летний футболист пока ещё не может называться игроком мирового уровня.

«Мировой уровень? Он пока не показал его в Лиге чемпионов, не так ли? Я говорю о поздних стадиях. Сака — топ-игрок, не поймите меня неправильно. Но ещё не мирового класса», — заявил Фердинанд в своём подкасте FIVE.

В нынешнем сезоне Сака провёл за «Арсенал» 31 матч, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 120 миллионов евро.

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