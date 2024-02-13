Каррагер назвал клуб АПЛ, которому больше всего подходит Хаби Алонсо

Экс-защитник сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о стиле игры, который проповедует главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо.

«Ливерпуль» играет зачастую прямолинейно, мерсисайдцы действуют на скорости и часто применяют контратаки. «Байер» мне больше напоминает «Манчестер Сити» и Гвардиолу. В этом ничего удивительного, поскольку Алонсо играл под руководством Пепа в «Баварии». Но если Хаби суждено возглавить «Ливерпуль», то это случится», - передает слова эксперта Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Алонсо может сменить Юргена Клоппа в «Ливерпуле».