«Арсенал» подписывает испанского топ-полузащитника

Лондонский «Арсенал» договорился о переходе полузащитника «Реал Сосьедада» Мартина Субименди. По информации журналистов Todofichajes, 25-летний опорник пополнит ряды «канониров» в летнее трансферное окно.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость футболиста в 50 миллионов евро. Контракт Субименди с «Реал Сосьедадом» рассчитан до конца июня 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Мартин провел 23 матча. Полузащитник записал на свой счет четыре забитых мяча и одну результативную передачу.

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