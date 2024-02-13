«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» поборются за полузащитника

Полузащитник «Ред Булл Зальцбурга» Мауриц Кьергор попал в сферу интересов двух европейских топ-клубов. Об этом рапортуют журналисты портала Tribal Football.

Согласно данным источника, в подписании хавбека заинтересованы английский «Манчестер Юнайтед» и туринский «Ювентус». Срок трудового соглашение между игроком и австрийским клубом истекает летом 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Австрии Кьергор сыграл 11 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

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