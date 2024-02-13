«Барселона» выбирает замену Хави из трёх тренеров - Клопп и Гвардиола отсеяны

Каталонская «Барселона» подыскивает нового главного тренера, который заменит Хави Эрнандеса по завершении нынешнего сезона. Как сообщает Football Espana, «сине-гранатовые» сократили список претендентов до трех специалистов.

По данным источника, на сегодняшний день в сфере интересов каталонского топ-клуба находятся Роберто де Дзерби («Брайтон»), Ханс-Дитер Флик и Хаби Алонсо («Байер»).

«Барселона» решила отказаться от переговоров с Рубеном Аморимом, Тьяго Моттой, Юргеном Клоппом, Хосепом Гвардиолой и Мичелом.

Хаби Алонсо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной»