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Журналист Ромеро оценил шансы на приход де Дзерби в «Барселону»

13 Февраля 2024 • 12:13 Комментировать
Сельта
...
Барселона
17.02 20:30

Инсайдер Херард Ромеро поделился информацией насчёт возможного назначения главного тренера «Брайтона» Роберто де Дзерби в каталонскую «Барселону». Ранее сообщалось, что итальянский специалист не собирается покидать свою нынешнюю команду в обозримом будущем.

«Приход де Дзерба кажется в каком-то роде невозможным, но он входит в шорт-лист руководства на замену Хави. Клубу очень нравится Роберто», – написал Ромеро в социальных сетях.

Напомним, под руководством де Дзерби «Брайтон» в прошлом сезоне финишировал на шестом месте в Английской премьер-лиге. Сейчас же команда располагается на девятом месте в чемпионате.

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Барселона Брайтон Роберто де Дзерби ещё теги

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