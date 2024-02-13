Журналист Ромеро оценил шансы на приход де Дзерби в «Барселону»

Инсайдер Херард Ромеро поделился информацией насчёт возможного назначения главного тренера «Брайтона» Роберто де Дзерби в каталонскую «Барселону». Ранее сообщалось, что итальянский специалист не собирается покидать свою нынешнюю команду в обозримом будущем.

«Приход де Дзерба кажется в каком-то роде невозможным, но он входит в шорт-лист руководства на замену Хави. Клубу очень нравится Роберто», – написал Ромеро в социальных сетях.

Напомним, под руководством де Дзерби «Брайтон» в прошлом сезоне финишировал на шестом месте в Английской премьер-лиге. Сейчас же команда располагается на девятом месте в чемпионате.