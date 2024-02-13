В услугах защитника мюнхенской «Баварии» Маттейса де Лигта заинтересован лондонский «Арсенал», об этом сообщает FootballTransfers.

По данным источника, в борьбе за игрока сборной Нидерландов «канониры» уступают «Манчестер Юнайтед».

Контракт 24-летнего футболиста с «Баварией»рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 65 миллионов евро.

В последних играх Де Лигт потерял место в стартовом составе. Всего на его счету 16 проведенных игр в нынешнем сезоне во всех турнирах, в которых смог отметиться двумя забитыми мячами.

Ранее игрок выступал за туринский «Ювентус» и амстердамский «Аякс».