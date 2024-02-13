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Почеттино рассказал, что думает о Галлахере

13 Февраля 2024 • 11:36 Комментировать

Наставник лондонского «Челси» Маурисио Почеттино поделился мнением о полузащитнике команды Коноре Галлахере после встречи с «Кристал Пэлас» в 24-м туре АПЛ. В этом матче хавбек забил два мяча.

«Конор очень предан «Челси». Этот парень отрабатывает на каждом участке поля. Я очень рад иметь такого игрока в команде, это бесценно. Рад за него, он хорошо показал себя в прошедшей встрече. Нам очень нужна была эта победа. Галлахер говорил мне, что хочет остаться в клубе. Но решение за руководством», - цитирует аргентинца ESPN.

В текущем сезоне Галлахер провел 31 поединок за «пенсионеров», отметившись тремя забитыми мячами и шестью ассистами.

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Челси Маурисио Почеттино Конор Галлахер ещё теги
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