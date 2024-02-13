«Арсенал» хочет купить португальца с ценником 70 миллионов евро

Португальский вингер Педру Нету, правами на которого владеет «Вулверхэмптон», может продолжить карьеру в другом английском клубе. Об этом стало известно журналистам Caughtoffside.

По сведениям источника, в услугах 23-летнего исполнителя заинтересован лондонский «Арсенал». Ранее стало известно, что «волки» планируют выручить с продажи Нету 70 миллионов евро. Конкурентом «канониров» в борьбе за вингера является «Ливерпуль». «Красные» рассматривают Педру в качестве альтернативы Мохамеду Салаху.

В текущем сезоне португалец сыграл 18 поединков. В активе Нету три забитых мяча и десять результативных передач.