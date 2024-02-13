Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес является главной целью «Манчестер Юнайтед» на ближайшее трансферное окно, об этом сообщает Fichajes.

По данным источника, в услугах игрока сборной Аргентины заинтересован лично наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

Контракт 26-летнего форварда с миланской командой рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 110 миллионов евро.

В текущем сезоне Лаутаро принял участие в 30 играх во всех турнирах, в которых отметился 22 забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде.