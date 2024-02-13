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Лаутаро Мартинес является главной целью «Манчестер Юнайтед» на ближайшее лето слухи

13 Февраля 2024 • 11:15 Комментировать (2)

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес является главной целью «Манчестер Юнайтед» на ближайшее трансферное окно, об этом сообщает Fichajes.

По данным источника, в услугах игрока сборной Аргентины заинтересован лично наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

Контракт 26-летнего форварда с миланской командой рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 110 миллионов евро. 

В текущем сезоне Лаутаро принял участие в 30 играх во всех турнирах, в которых отметился 22 забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде. 

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Интер Милан Манчестер Юнайтед Лаутаро Мартинес трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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InterSan
13 Февраля 2024 в 11:31
Ложите 150 млн и подумаем.
S1N-M5
13 Февраля 2024 в 11:37
Вы бомжары хоть за Лукаку рассчитались уже? Раскатали губу на 150 млн. 110 это уже и так с горкой
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