Назван лучший азиатский футболист в истории

Аналитики портала FourFourTwo составили рейтинг лучших азиатских футболистов за всю историю. Первое место в нем занял нападающий сборной Южной Кореи и лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

Вторую строчку журналисты отдали корейцу Чха Бом Гыну, а на третьей позиции расположился бывший полузащитник сборной Японии и московского ЦСКА Кейсуке Хонда.

В топ-10 лучших азиатских игроков за всю историю также попали: Пак Чжи Сун (Южная Корея), Паулино Алькантара (Филиппины), Ким Джу Сун (Южная Корея), Хидетоси Наката (Япония), Синдзи Кагава (Япония), Али Даеи (Иран) и Мехди Махдавикия (Иран).