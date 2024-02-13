Петр Чех признался, почему ушёл из «Челси»

Экс-вратарь лондонского «Челси» Петр Чех вспомнил о своем уходе из клуба в 2015 году.

«Я ни о чем не жалею. Как только я почувствовал, что мое положение в «Челси» стало другим, то решил уйти. Ходили разговоры, что якобы меня попросили уйти из клуба, однако все было наоборот. Я сам принял это решение», - передает слова Петра инсайдер Бен Джейкобс в своих социальных сетях.

Напомним, что Чех защищал цвета лондонского коллектива с 2004 по 2015 год. В составе «пенсионеров» голкипер становился чемпионом Премьер-лиги, а также выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы и Кубок Англии.