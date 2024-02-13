Осталась всего одна команда АПЛ, которой не забивали ударом головой

В Английской премьер-лиге осталась одна команда, которая до сих пор не пропускала голы после ударов головой в этом сезоне. Как информирует OptaJoe, этим клубом является «Эвертон».

В настоящий момент мерсисайдцы с 19 баллами занимают лишь 18-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Стоит напомнить, что по ходу сезона с «ирисок» сняли десять очков за нарушение финансового регламента в английском футболе.

В последнем матче «Эвертон» встречался с «Манчестер Сити» и потерпел поражение со счетом 0:2. Следующий поединок команда сыграет на своем поле против «Кристал Пэлас». Встреча состоится в понедельник, 19 февраля.