Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Аке: «Холанн очень силён морально»

13 Февраля 2024 • 10:34 Комментировать
Копенгаген
...
Манчестер Сити
1 12.00 X 5.80 2 1.25
Через 11 ч. 10 мин.

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке рассказал о менталитете норвежского нападающего Эрлинга Холанна.

По словам нидерландского футболиста, Холанн очень силён морально и никому не предоставляет возможности оказать на себя влияние.

«Когда он упускает шанс забить, он ждёт следующий и продолжает активно действовать. Он очень силён морально», — цитирует Аке City Xtra.

В текущем сезоне 23-летний Холанн провёл за «Манчестер Сити» 25 матчей, в которых забил 21 гол и отдал шесть результативных передач. Напомним, сегодня, 13 февраля, «горожане» проведут первую встречу в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против «Копенгагена». Начало — в 23:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Натан Аке Эрлинг Холанн ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 13 Февраля
10:48
Капелло назвал главных фаворитов Лиги чемпионов
10:34
Аке: «Холанн очень силён морально»
02:02
Копенгаген - Манчестер Сити: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:08
Прогноз и ставка от Виктора Гусева на матч Копенгаген – Манчестер Сити Лиги чемпионов – 13 февраля 2024
12 Февраля
18:15
Деменко: У «Манчестер Сити» и «Реала» не будет лёгких матчей в Лиге чемпионов
16:00
Ставка и прогноз на матч Копенгаген — Манчестер Сити Лиги чемпионов — 13 февраля 2024
15:30
Гвардиол пропустил тренировку «Манчестер Сити» перед матчем Лиги чемпионов
13:07
«Копенгаген» - «Манчестер Сити»: прогноз и ставки БК Pinnacle
10 Февраля
21:42
Прогноз на точный счёт матча Копенгаген – Манчестер Сити Лиги чемпионов – 13 февраля 2024
17:27
​Эксперты оценили шансы на победу «Копенгагена» в матче против «Манчестер Сити»
09 Февраля
14:22
Раскрыты доходы «Манчестер Сити» и «Реала» за прошлый розыгрыш Лиги чемпионов
07 Февраля
15:09
Каррагер рассказал, кто может помешать «Манчестер Сити» защитить трофей Лиги чемпионов 2
05 Февраля
20:31
Масалитин выделил главных фаворитов Лиги чемпионов
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КОПЕНГАГЕН МАНЧЕСТЕР СИТИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью удивил выбором нового клуба «Бавария» приняла решение по Тухелю после разгромного поражения Хаби Алонсо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» «Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» ​Гвардиола хочет «украсть» игрока у «Реала» Пять клубов хотят купить Гюлера у «Реала» Почему Роналду никогда не снимется в рекламе пива, как это сделал Месси «Барселона» порадовала фанатов отличной новостью «Ростов» проиграл «Кайрату» в заключительном матче Зимнего кубка РПЛ
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» «Барселона» - «Гранада»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3
Спортивные новости
Кожевников сравнил чемпионаты СССР и НХЛ Александр Овечкин забил в пятом матче подряд СКА в первом матче КХЛ на новой арене разгромил «Сочи» Московское «Динамо» оказалось сильнее «Металлурга» в матче КХЛ Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Февраля
11:41 · Англия. Премьер-лига
Де Лигтом интересуется «Арсенал» слухи
11:36 · Англия. Премьер-лига
Почеттино рассказал, что думает о Галлахере
11:36 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва интересен другому топ-клубу, цена вопроса – 60 миллионов евро
11:24 · Англия. Премьер-лига
Галлахер — о матче с «Кристал Пэлас»: «Мы счастливы, что взяли три очка»
11:21 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет купить португальца с ценником 70 миллионов евро
11:15 · Англия. Премьер-лига
Лаутаро Мартинес является главной целью «Манчестер Юнайтед» на ближайшее лето 2 слухи
11:12 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на двух защитников «Байера»
11:07 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» выбрал замену Салаху
11:00 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший азиатский футболист в истории
10:50 · Англия. Премьер-лига
Петр Чех признался, почему ушёл из «Челси»
10:43 · Англия. Премьер-лига
Осталась всего одна команда АПЛ, которой не забивали ударом головой
10:34 · Англия. Премьер-лига
Аке: «Холанн очень силён морально»
10:00 · Англия. Премьер-лига
Почеттино прокомментировал победу «Челси»
09:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» установил клубный рекорд
09:44 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола сравнил Холанна с Роналду и Месси
Все новости
Рекомендуем