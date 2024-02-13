Аке: «Холанн очень силён морально»

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке рассказал о менталитете норвежского нападающего Эрлинга Холанна.

По словам нидерландского футболиста, Холанн очень силён морально и никому не предоставляет возможности оказать на себя влияние.

«Когда он упускает шанс забить, он ждёт следующий и продолжает активно действовать. Он очень силён морально», — цитирует Аке City Xtra.

В текущем сезоне 23-летний Холанн провёл за «Манчестер Сити» 25 матчей, в которых забил 21 гол и отдал шесть результативных передач. Напомним, сегодня, 13 февраля, «горожане» проведут первую встречу в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против «Копенгагена». Начало — в 23:00 по московскому времени.