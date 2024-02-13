Почеттино прокомментировал победу «Челси»

Наставник лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался о победе над «Кристал Пэлас» в гостевом матче 24-го тура чемпионата Англии. «Пенсионеры» выиграли со счетом 3:1.

«Мы очень недовольны первым таймом. Но после перерыва команда показала игру, которая должна была быть с самого начала. Мы заслуженно победили. Это важные три очка для нас. Теперь мы начинаем подготовку к матчу с «Манчестер Сити». Это будет для нас серьезным вызовом», - передает слова специалиста Football London.

Поединок между «Манчестер Сити» и «Челси» состоится на стадионе «Этихад» в субботу, 17 февраля.