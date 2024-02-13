«Челси» установил клубный рекорд

В рамках 24-го тура чемпионата Англии состоялся поединок между «Кристал Пэлас» и «Челси». «Пенсионеры» отпраздновали гостевую победу со счетом 3:1.

Стоит отметить, что подопечные Маурисио Почеттино одолели «орлов» в 13-й раз подряд. Это самая продолжительная серия побед в противостоянии с отдельно взятой командой в истории «синих».

После этого поединка «Челси» набрал 31 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиге. Что касается «Кристал Пэлас», то команда с 24 баллами находится на 15-й позиции в чемпионате страны.