Гвардиола сравнил Холанна с Роналду и Месси

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о норвежском нападающем Эрлинге Холанне.

«Если Эрлинг не забьет в ближайших матчах, это не станет проблемой. Холанн очень силен морально, он со всем справится. Все видят его показатели в 23 года. В Лиге чемпионов даже Роналду и Месси не имели такую статистику в таком возрасте», - передает слова испанского тренера Talksport.

Холанн перешел в «Манчестер Сити» в 2022 году. Контракт норвежца рассчитан до лета 2027 года. В нынешнем сезоне форвард сыграл 25 поединков за «горожан», отметившись 21 голом и шестью ассистами.

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